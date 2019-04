Rino Gattuso potrebbe modificare l’assetto del suo Milan. La formazione rossonera potrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2

Il Milan cambia assetto tattico? Rino Gattuso lavora al 4-3-3 e al 4-3-1-2 ma ha pensato anche alla difesa a 3. Nei 20 minuti finali contro la Sampdoria, il tecnico rossonero ha mandato in campo i suoi con il 3-4-1-2 e quei 20 minuti finali sono piaciuti tanto all’allenatore milanista che starebbe pensando ad un cambio di modulo già domani sera contro l’Udinese a San Siro. Ringhio ne ha parlato anche in conferenza stampa: «Per ora lo avete visto a partite in corso, vedremo nelle prossime partite. Abbiamo i giocatori per giocare con la difesa a tre e il trequartista».

Caldara è definito in crescita e potrebbe anche partire dal 1′ minuto contro i friulani, nella nuova difesa a 3 di Rino Gattuso. Il tecnico dunque potrebbe giocare con uno tra Calhanoglu, Paquetà o Suso alle spalle delle due punte Piatek e Cutrone ma non è da escludere un Suso in posizione più centrale con il brasiliano o il turco nel ruolo di trequartista. Possibili dunque delle novità tattiche in vista di Milan-Udinese. Gattuso potrebbe stravolgere il suo Milan nelle ultime gare della stagione: il tecnico è pronto a varare il 3-4-1-2.