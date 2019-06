Milan, ufficiale: Ganz nuovo allenatore della prima squadra femminile

Milan femminile: arriva il comunicato ufficiale del club. Maurizio Ganz sarà il nuovo allenatore delle rossonere

Era il favorito per la panchina rossonera, come avevamo anticipato in precedenza. Ora è ufficiale: Maurizio Ganz è il nuovo allenatore del Milan femminile.

Ecco il comunicato ufficiale della società: «AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio p.v., affiderà la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Maurizio Ganz. Il contratto avrà una durata di due anni, fino al 30 giugno 2021».