Milan, uno tra Conti e Calabria può partire. La situazione degli esterni

Milan, durante il mercato di gennaio uno tra Conti e Calabria potrebbe partire. Ecco gli scenari sui due terzini rossoneri

Durante il mercato di gennaio uno tra Andrea Conti e Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan. TuttoSport delinea le situazioni dei due calciatori rossoneri, costantemente in difficoltà nell’ultimo periodo.

Il primo è destinato a salutare qualora il club volesse acquistare un nuovo terzino, il secondo non è attualmente in grado di mettere in campo prestazioni di qualità come la passata annata e per cui si stanno facendo delle valutazioni.