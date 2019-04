A tutto Milik: «Non mi sento sottovalutato. Ajax-Juve? Tifo per i Lancieri»

Arek Milik, attaccante del Napoli, ha parlato del momento di forma degli azzurri in vista della sfida con l’Empoli

Primo ‘vero’ anno di Arek Milik a Napoli. L’attaccante polacco, autore di uno straordinario gol contro la Roma, ha parlato a DAZN del suo momento: «Ho rivisto un po’ di volte il mio gol contro i giallorossi, i tifosi me lo mandano anche su Instagram. Ho fatto un bel gol ma in quel momento non ci ho pensato perché pensavo solo a vincere la gara. Se lo avessero fatto Messi o Ronaldo? Sono chiacchiere tra tifosi, non mi interessano. Io non mi sento sottovalutato solo perché mi chiamo Milik. Io gioco nel Napoli, i tifosi hanno le loro idee, sono abituato le critiche».

Ancora Milik: «Le critiche non mi danno fastidio, i tifosi di tutto il mondo parlano e per loro uno è scarso ma magari per un altro è fortissimo». Il centravanti ha lanciato anche un avviso alla Juve che sfiderà l’Ajax, ex club del centravanti polacco, nei quarti di finale di Champions: «Sarà una sfida difficilissima. La Juventus è favorita ma io tifo Ajax. Ad Amsterdam ho tanti ex compagni: occhio a Lasse Schone, uno che batte benissimo i calci di punizione».