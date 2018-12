Milik-gol: meglio di Ronaldo in Italia, uno dei migliori in Europa

Arek Milik, attaccante del Napoli, ha una media gol incredibile. L’attaccante ha fatto meglio di Ronaldo e Piatek in A

Amato, criticato, ancora amato, poi di nuovo criticato e infine di nuovo amato: Arek Milik è un saliscendi di emozioni unito da un’unica parola: gol! Arek vive per il gol e nella classifica di rendimento tra gol segnati e minuti giocati è il primo in Italia ed è uno dei migliori in Europa: nessuno ha segnato tanto quanto il polacco in serie A, in rapporto ai minuti giocati. Il centravanti polacco ha realizzato 8 reti in Serie A, realizza un gol ogni 102 minuti giocati. L’attaccante del Napoli, in gol allo scadere contro il Cagliari, su punizione, ha fatto meglio di Piatek, capocannoniere del campionato: un gol ogni 110 minuti. Ma non solo.

Milik ha fatto meglio di Icardi (una ogni 115′), Immobile (un gol ogni 128′) e Cristiano Ronaldo (un gol ogni 130′) e ha fatto meglio di tantissimi bomber europei. Alcacer è il migliore, avendo segnato, con la maglia del Borussia Dortmund, 11 gol in 10 presenze, per un totale di una rete ogni 40 minuti (numeri straordinari per lo spagnolo). Al secondo posto Mbappé con una rete ogni 70 minuti (12 gol in 11 presenze), terzo Leo Messi con 14 presenze e 14 reti, una rete ogni 82 minuti. Al quarto posto Neymar con una rete ogni 94 minuti (12 presenze e 11 gol). Al quinto posto Milik che mette alle spalle, tra gli altri, Aubameyang e Salah.