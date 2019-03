Milik cuore Napoli: «Questo è il mio primo vero anno qui. Voglio restare a lungo»

Le parole di Arek Milik sulle sue stagioni a Napoli, su Carlo Ancelotti, sull’Europa League e su tanto altro

A tutto Arek Milik! Il centravanti del Napoli ha parlato a Sky Sport parlando delle sue stagioni in azzurro e non solo: «E’ uscito il sole dopo un momento difficile. Sono felice di quello che sta facendo la squadra e di quello che sto facendo io. Sto giocando con continuità e sono molto contento. Ho fatto tanti gol, sono molto soddisfatto per tutto quello che abbiamo fatto. Ci sono tante cose che vogliamo aggiungere insieme davanti a noi. Se qui a Napoli hanno visto un Milik al 100%? Credo di no. So di poter migliorare ancora tanto, questi due anni difficili hanno lasciato qualcosa. L’anno prossimo crescerò e migliorerò ancora».

Milik ha poi parlato del rapporto con Ancelotti e anche del futuro: «Ho un bellissimo rapporto con mister Ancelotti, è un grande allenatore e una grande persona. Il gol più bello? La punizione con la Lazio. Dzeko? Non mi piace parlare degli altri. Sta facendo bene, fa salire la squadra e segna. Arsenal? Per vincere devi affrontare i migliori e se riusciamo a superare il turno contro l’Arsenal saremo più vicini all’obiettivo. Futuro? Io voglio restare, sono felice qui. Posso dire che questo è il mio primo vero anno qui a Napoli. Ho due anni di contratto, vediamo cosa succede. Le parole su Insigne? I giornalisti a volte traducono mal.e Non ho detto che Insigne non merita la fascia, è una grande persona e merita tutto quello che ha. Ho detto che in squadra ci sono anche altri calciatori con i giusti valori per fare il capitano».