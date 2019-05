Rimpianto Milik: «Quella sera ad Anfield con il Liverpool…»

Le dichiarazioni di Arek Milik sulla stagione che sta per concludersi. Ecco le sue dichiarazioni sull’annata con la maglia del Napoli

Milik riavvolge il nastro dei ricordi. L’attaccante del Napoli ha parlato a Sky Sport, tornando sulla sfida di Champions con il Napoli: «Eravamo a un passo dall’eliminare il Liverpool e ora loro sono in finale. Dispiace non aver superato il girone. Abbiamo sbagliato qualcosa come il gol all’ultimo minuto subito dal Psg a Parigi o la mia occasione a fine partita col Liverpool».