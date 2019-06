Milinkovic-Psg, Tare chiude ai francesi: «Non c’è fretta di venderlo»

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic e dei rumors relativi ad un suo passaggio al Psg

Intervistato da Le Parisien, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato della situazione e del futuro di Milinkovic-Savic. Negli ultimi giorni sono diversi i rumors che vedrebbero un passaggio del serbo al Psg.

Ecco le sue parole: «Non c’è nulla da dire, perché non c’è nessuna discussione. Non so nulla. Non abbiamo fretta di venderlo, sono voci di mercato. Offerta del PSG? No. Non conosco il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non è concreto o reale».