Milinkovic Savic Lazio: la stagione del miglior centrocampista della Serie A

Milinkovic Savic ha attraversato tanti alti e bassi in questa stagione. Nel momento di necessità è venuto fuori aiutando Inzaghi

Una settimana che difficilmente Sergej Milinkovic-Savic riuscirà a dimenticare. Prima il gol che ha sbloccato la finale di Coppa Italia contro l‘Atalanta, adesso il riconoscimento della Lega Serie A che l’ha eletto come miglior centrocampista della stagione in corso. Una decisione presa forse più per l’importanza generale che il serbo ricopre nella Lazio che per l’annata in sé.

Solamente quattro le marcature fino a questo momento, in 30 presenze. Figlie di alti e bassi, sopratutto dal punto di vista fisico, che spesso hanno costretto Simone Inzaghi a non utilizzarlo. È mancato in Europa: nessuna marcatura in cinque gettoni. Fondamentale nella coppa nazionale, il suo stacco di testa vale un’intera stagione.