I tifosi dell’Inter attendono novità sulla trattativa per il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric. Intanto il croato ha postato una foto su Instragam che lo ritrae in allenamento

La trattativa più bollente degli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi dell’Inter che sperano di vedere presto Luka Modric sbarcare a Milano. Il centrocampista croato è, difatti, il sogno della squadra nerazzurra che sta trattando da giorni con il Real Madrid per chiudere l’affare prima della chiusura del mercato prevista per venerdì prossimo.

Intanto il giocatore in mattinata si allenato nuovamente al centro tecnico di Valdebebas con i Blancos che stanno preparando la gara di Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid, derby madrileno in programma mercoledì 15 agosto. Stamane il centrocampista ha voluto postare nelle storie del proprio profilo Instagram una foto in allenamento accompagnata dalla scritta «Back to work». I tifosi nerazzurri attendono un nuovo incontro tra Florentino Perez e Modric che possa sbloccar definitivamente la trattativa e vedere Modric a Milano per indossare la maglia nerazzurra .