Modric svela: «Io all’Inter? Perez mi disse che ero pazzo»

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del mancato trasferimento in estate, all’Inter

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, poteva essere il grande colpo di mercato dell’Inter. I nerazzurri, in estate, hanno fortemente tentato il calciatore croato ma non sono riusciti a convincere Florentino Perez, che non le ha mandate a dire e ha anche accusato i nerazzurri. Il centrocampista voleva raggiungere e arricchire la colonia slava della formazione guidata da Luciano Spalletti.

Il centrocampista ha parlato a Sportske Novosti del mancato trasferimento all’Inter e ha svelato un retroscena. Il giocatore ha parlato con Florentino Perez del possibile addio al Real Madrid ma il numero uno delle merengues ha bloccato il trasferimento: «In estate Florentino Perez mi ha detto: ‘Sei fuori di testa se pensi di lasciare il Real. Non c’è nessuna intenzione di lasciarti andare via». Luka ha pensato all’addio ma Florentino Perez ha chiuso le porte a ogni velleità.