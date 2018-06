Modric Juventus, le ultime di mercato: il talento del Real (più Rabiot) nel mirino se partisse Pjanic. Ci sono novità per Golovin

Il mercato della Juventus ruota attorno a Miralem Pjanic e alla sua possibile partenza. Il bosniaco non è tra i cedibili, ma piace a PSG, Chelsea e Barcellona. Si parla di addio per settanta-ottanta milioni di euro e con quei soldi la Juve potrebbe tentare l’assalto a qualche regista di alto lignaggio. Adrien Rabiot è un esempio, ma probabilmente il nome più emozionante è quello di Luka Modric. Il talentino del PSG piace ormai da anni, ha fatto molti progressi nelle ultime stagioni e rimane uno dei profili più interessanti. Per Rabiot il problema è il PSG, che nelle trattative con la Juve non è mai troppo disponibile.

Si passa, dunque, a Luka Modric, con Aleksandr Golovin sullo sfondo. Il croato del Real Madrid sta vivendo alcune stagioni di livello altissimo, come testimoniano pure i Mondiali in corso. Secondo Il Corriere dello Sport Modric avrebbe intenzione di provare un’ultima grande avventura nel calcio europeo prima di chiudere in MLS e la Juve potrebbe piacergli. Modric è in scadenza nel 2020 e costa trenta milioni. Ha un prezzo inferiore Golovin, per cui la Juve tratta ancora col CSKA Mosca. Madama alza l’offerta e pensa a diciannove milioni, i russi sono fermi a trenta e l’impressione è che le due squadre si possano trovare a metà strada. L’ok di Golovin c’è, ora l’operazione può decollare.