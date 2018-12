Monaco, Henry irrepprensibile: lezione di disciplina a Badiashile – VIDEO

Henry, lezione di disciplina a Badiashile: con un’occhiata convince il difensore a rimettere a posto la sedia.

Da campione sul campo a maestro nelle nuove vesti da allenatore. Thierry Henry, nonostante alleni relativamente da poco tempo, si dimostra molto severo ed intransigente sul comportamento dei suoi giocatori, in particolare dei più giovani. Così, dopo la conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions che vedrà il Monacoimpegnato in casa con il Borussia Dortmund, ha impartito una lezione di disciplina al difensore Benoit Badiashile, presente assieme a lui per parlare con i giornalisti.

Badiashile ha abbandonato il tavolo della conferenza dimenticandosi di sistemare la sedia dove era seduto. Henry allora prima gli ha mandato un’occhiataccia, che ha convinto il ventenne a tornare sui suoi passi, quindi lo ha catechizzato a dovere davanti a tutti. Anche attraverso una maggiore disciplina Henry sta cercando di risollevare le sorti della squadra del Principato, protagonista di un avvio di stagione horror sotto la precedente gestione, anche a causa dei moltissimi infortuni che hanno falcidiato la rosa.

