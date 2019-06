Mondiale femminile, per l’Italia è già vigilia. Attenzione alla Giamaica

L’Italia femminile è chiamata a raggruppare la concentrazione per sfidare, nella seconda giornata del Mondiale, l’insidiosa Giamaica

Le immagini di Barbara Bonansea accerchiata da tutto il gruppo dell‘Italia dopo il gol allo scadere contro l’Australia è ancora molto vivo. Adesso, però, è necessario accantonarlo un momento. Sì, perché le azzurre hanno bisogno di smaltire il grande entusiasmo maturato dal primo successo nel Mondiale e concentrarsi sulla gara contro la Giamaica.

La giornata di oggi è già una vigilia. Le calciatrici e sopratutto Milena Bertolini sono consapevoli delle insidie che la partita può nascondere. Sopratutto perché per le azzurre potrebbe essere già uno snodo fondamentale per staccare il pass per gli ottavi. Le avversarie, invece, dopo essere caduta contro il Brasile proveranno a rilanciarsi.