Uefa e ECA freddi di fronte alla proposta di Infantino di un mondiale per club a 32 squadre per il 2025: il punto

Come riportato dal Daily Mail, le parole di Infantino su un mondiale per club hanno ricevuto un accoglienza fredda da parte dei diretti interessati. I principale club europei infatti sarebbero pronti a sferrare un duro colpo alle ambizioni della FIFA.

Lo scorso venerdì Infantino avrebbe dovuto incontrare l’European Clubs Association, che rappresenta 220 club europei, sperando di strappare un accordo, ma all’ultimo minuto il meeting non si è svolto, vista la posizione dei club.

Come ritorsione la FIFA avrebbe allora deciso di non rinnovare un memorandum di intesa con l’ECA, con l’attuale che scade il 31 dicembre. Si tratta di un memorandum che serve i calendari internazionali, le convocazioni e i compensi ai club. In caso di mancato accordo potrebbe capitare che, in teoria, i club potrebbero decidere di non lasciar partire i giocatori durante le soste delle nazionali.

Infine anche la UEFA non vede di buon occhio l’iniziativa della FIFA, che entrerebbe in concorrenza con la Champions League per prestigio internazionale.