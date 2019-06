Mondiale Under 20, ecco come la competizione influisce sul mercato

Tanti i giocatori dell’Italia Under 20 che si stanno mentendo in mostra al Mondiale. Come la competizione può cambiare gli scenari di mercato?

Il Mondiale Under 20 è una vetrina di tutto rispetto per tantissimi giovani giocatori. La competizione, giunta al penultimo atto, sta mettendo in luce diversi profili della Nazionale italiana. Il CT Nicolato sta esaltando le qualità di tanti calciatori, che inevitabilmente stanno accrescendo in maniera vertiginosa il loro valore di mercato. Basta pensare a Plizzari, di proprietà del Milan, che fa la voce grossa a suon di interventi. E su cui i rossoneri potrebbero puntare, specie in caso di addio di Donnarumma.

Luca Pellegrini e Davide Frattesi sono gli altri due azzurrini capaci di farsi osservare con attenzione. Il primo farà con tutta probabilità rientro a Roma, dove è serio candidato per ricoprire la fascia sinistra da titolare in attesa di capire il futuro di Kolarov. Il secondo in giallorosso ci è cresciuto, salvo poi essere venduto al Sassuolo. Dopo l’esperienza all’Ascoli, i neroverdi sono pronti ad accoglierlo nuovamente (sarà l’erede di Sensi?). Come non citare, poi, Andrea Pinamonti. Si è già fatto conoscere col Frosinone, la kermesse internazionale non sta facendo altro che confermare le sue qualità. È stato chiesto all‘Inter nell’ambito di alcune trattative, ma i nerazzurri ci penseranno più volte prima di lasciarlo andare.