L’Ecuador ha battuto gli Stati Uniti nell’altro quarto di finale del Mondiale Under 20 ed è volato in semifinale

Oltre a Italia e Ucraina, anche l’Ecuador è alle semifinali del Mondiale Under 20. La squadra di Jorge Celico ha battuto gli Stati Uniti per 2-1 con i gol di Cifuentes e Espinoza ed è volata in semifinale.

L’Ecuador, in semifinale della competizione mondiale, affronterà la vincente della sfida tra Corea del Sud e Senegal che si gioca questa sera, 8 giugno, alle ore 20.30.