Mondiale Under 20, l’Italia vince al debutto: in gol Frattesi e Ranieri. Gli azzurrini stendono il Messico alla prima in Polonia

Si conclude nel migliore dei modi la prima dell’Italia al Mondiale Under 20 di Polonia. Gli azzurrini di Paolo Nicolato battono meritatamente il Messico per 2-1 dopo un match intenso.

Inizio sprint della Nazionale azzurra che passa dopo appena tre minuti grazie a Frattesi, centrocampista in forza all’Ascoli in Serie B. Dopo il momentaneo pareggio di De La Rosa è Ranieri, terzino della Fiorentina in prestito al Foggia, a regalare i tre punti all’Italia. Nel gruppo B la squadra di Nicolato sale in vetta a 3 punti.

Messico-Italia Under 20 2-1: il tabellino

Reti: 3′ Frattesi (I), 37′ De La Rosa (M), 67′ Ranieri (I)

MESSICO (4-4-2): Higuera; Alvarez, Orona, Sepulveda, Cardenas; De La Rosa (87′ Hernandez), Leon, Meraz, Dominguez (46′ Figueroa); Macias, Lainez. All. Ramirez

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi (85′ Alberico), Esposito (88′ Colpani), Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca (78′ Capone). All. Nicolato

Ammoniti