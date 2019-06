L’Italia Under 20 e la semifinale del Mondiale sono separati dal Mali. Serve concentrazione per superare la sorpresa della competizione

Un’occasione così ghiotta, per l’Italia Under 20, era difficile immaginarla. Tra due giorni gli azzurrini di Nicolato proveranno a strappare il pass per la semifinale del Mondiale di categoria nella sfida dei quarti contro il Mali. Africani che, con enorme sorpresa, hanno estromesso la ben più quotata Argentina. Con organizzazione tattica e furbizia, che non guasta mai.

Per questo la nostra Nazionale dovrà stare con le antenne particolarmente dritte. La chance appare particolarmente attraente, ma guai a sottovalutare una squadra che ha realizzato la bellezza di 3 gol allo scadere del match. A Pinamonti e compagni il compito di tenere alta la concentrazione per 90 minuti (o magari 120) per entrare di diritto tra le migliori quattro selezioni al mondo.