Mondiali U20, l’Italia sfida la Polonia. In palio un posto tra le prime otto

Alle 17.30 l’Italia sfiderà la Polonia padrona di casa negli ottavi del Mondiale U20. In palio i quarti di finale contro Argentina o Mali

Prosegue il cammino dell‘Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. Dopo aver brillantemente superato il girone, che ha già dato indicazioni non indifferenti riguardo determinati profili da seguire con attenzione, spazio adesso agli ottavi di finale. L’avversario degli azzurrini sarà la Polonia, padrona di casa. La posta in palio è già altissima: un posto tra le migliori otto e la sfida contro una tra Argentina e Mali.

I precedenti sorridono agli azzurri, ma il CT Nicolato ha voluto tenere tutti in guardia: «Affronteremo una squadra molto potente, dalle grandi qualità fisiche, motivata e spinta dal proprio pubblico. Hanno una buona organizzazione di gioco e con merito hanno sono arrivati sin qui, tanto quanto lo abbiamo meritiamo noi». I ragazzi sono pronti, sognare è più che lecito.