Mondiali Under 20, partenza col botto nel segno di Frattesi

L’Italia Under 20 ha iniziato al meglio il suo percorso in Polonia. Davide Frattesi, autore del primo gol, è stato assoluto protagonista

Non poteva esserci un debutto migliore per l’Italia Under 20 nel Mondiale di categoria. La vittoria di misura (2-1) contro il Messico ha già dato uno slancio importantissimo all’interno del girone. Sono tanti i giocatori che si sono messi in mostra e continueranno a farlo, ma ieri uno è balzato particolarmente agli occhi. È Davide Frattesi.

Classe ’99, il centrale di centrocampo è da anni uno dei giocatori con maggior qualità nel panorama giovanile. Messosi in mostra nella stagione 2016/17 con la Roma Primavera, sotto l’ala di Alberto De Rossi, è stato successivamente venduto al Sassuolo. Quest’anno in forza all‘Ascoli si è affermato tra i grandi: trentadue presenze nel lungo e tortuoso campionato di Serie B. In cui già pensava certamente al Mondiale, ora è protagonista in Polonia.