Le dichiarazioni di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, prima del match interno contro il Sassuolo

Fiorentina e Sassuolo scenderanno in campo lunedì sera alle 21, allo stadio Franchi, per il Monday Night della 34esima giornata. Vincenzo Montella, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così il match: «Dobbiamo fare i punti perché in casa non vinciamo ormai da troppo tempo. Il finale di stagione può essere interessante per noi. Fino ad ora abbiamo parlato di Atalanta ora si riparte. Ci sono giovani interessanti con l’idea di vederli all’opera. Ma prima bisogna vincere. Io con una figura più centrale sul mercato? Ognuno ha il suo ruolo. Io farò le valutazioni della rosa e dei giocatori che servono. L’idea è di giocatori funzionali all’idea del mio calcio, poi i nomi non li faccio io e li fa anche il mercato».

Prosegue Vincenzo Montella: «Chiesa è fortissimo e può crescere ancora. Non sempre la società ha venduto calciatori chiacchierati, penso a Toni e Jovetic. Nulla è scontato ma io non do per scontato che andrà via. I giovani? Beloko sta già venendo con noi, Vlahovic e Montiel sono sicuramente interessanti ma quest’ultimo ha preso tre giornate di squalifica e queste cose contano. Poi mi piace Koffi. I big via in estate senza Europa? Non lo so, valuteremo con i ragazzi. Nessuno è insostituibile, dipende sempre da chi arriva. Lafont? E’ un ragazzo, ha commesso un errore ma lunedì gioca».