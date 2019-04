Le parole di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa prima della gara con il Bologna

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, è pronto alla sua seconda avventura sulla panchina della Fiorentina. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Bologna: «Ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio. Non stravolgerò nulla ma qualcosa dovremo cambiare perché l’ultimo trend non è stato positivo. Giocheremo con tre centrocampisti e con la difesa a 3. Chiesa? Sa fare tutto, è un giocatore moderno. Faremo di tutto per metterlo nelle condizioni migliore, è un calciatore che determina. Ci servono punti e li faremo. Sono qui da tre giorni e il malcontento c’è. Ho girato tante città in Italia ma qui a Firenze serve sinergia tra tifosi, ambiente e squadra. Chiedo alla gente di seguirci e di fidarsi del mio entusiasmo, spero non ci ignorino. Coppa? Io ho pensato a preparare la sfida di domani, poi penseremo anche alla Coppa».

Prosegue mister Vincenzo Montella: «Edimilson si è allenato con la squadra. Simeone e Muriel insieme? Lavorano per la squadra, possono giocare insieme ma abbiamo anche altre soluzioni. Coppa? Io ho pensato a preparare la sfida di domani, poi penseremo anche alla Coppa. Qui c’è voglia di fare calcio vero, poi le scelte dimostreranno se abbiamo fatto bene. Mi spiace ci sia scetticismo, spero di trasmettere qualcosa anche alla città. Ho trovato un gruppo per bene, con cultura del lavoro e bene fisicamente ma un po’ sfiduciata per la mancanza di vittorie in casa e ora ha voglia di reagire».