Verona, Montipò: «Sono felice e voglio dimostrare di meritare la Serie A»

Lorenzo Montipò, portiere dell’Hellas Verona, ha parlato dell’ottima prestazione contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, il portiere gialloblù, Lorenzo Montipò, ha parlato dopo Verona-Udinese.

SULLA PARTITA – «Ho affrontato questa partita come affronto tutte le altre, avevo le stesse sensazioni di sempre. Sono felice di aver fatto 5/6 interventi decisivi, ma anche la squadra ha mostrato un grande gioco ed è una bella sensazione».

SUL VERONA E LA SERIE A – «Mi sento di crescere partita dopo partita e voglio dimostrare di meritare la Serie A. Il Verona è una piazza importante per me e per dimostrarlo. La società ha puntato molto su di me e quando ho ricevuto la chiamata in estate ero molto felice. E’ un occasione che non voglio sprecare».