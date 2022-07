Monza tra Icardi, Cavani e Suarez ma il centravanti giusto è un altro

L’attivissimo calciomercato del Monza si arricchisce ogni giorno di nomi altisonanti: tra le ipotesi d’attacco anche Icardi, Cavani e Suarez

L’interrogativo su chi sarà il centravanti del Monza nella prossima Serie A è in cima ai pensieri di qualche milione di fantacalcisti che già pregustano un numero 9 alla Icardi, alla Cavani o alla Suarez. E no, non sono nomi a caso.

Perché tra le decine e decine di calciatori accostati ai brianzoli ci sono anche i tre fenomeni sudamericani, liberi a zero o poco più. Se i due uruguaiani sono difatti svincolati e liberi di firmare senza ansie, l’argentino ex Inter è un bel pacco postale che il Paris Saint Germain invierebbe volentieri senza troppe richieste.

Ma non ci sono chiaramente solo questi tre bomber sotto la lente d’ingrandimento e d’altro canto lo stesso Condor Galliani ha spifferato quanti calciatori si stiano proponendo al Monza, inevitabile nuova isola felice (e ricca) del calcio italiano. Da Dzeko a Belotti, da Petagna a Borja Mayoral è sostanzialmente impossibile mantenere aggiornato l’elenco.

In mezzo alla fiera del bollito, però, c’è un nome che dovrebbe intrigare più degli altri: Andrea Pinamonti. Il classe ’99 è reduce da una stagione di altissimo livello con l’Empoli e pare pronto in rampa di lancio tra i migliori attaccanti del nostro panorama.

Sceglierlo e investirlo di un ruolo primario nello scacchiere di Stroppa una mossa per il presente e per il futuro. Il centravanti ideale per costruire un lungo e prolifero ciclo e per scongiurare il pericolo “album di figurine” che rimane dietro l’angolo.