Alvaro Morata si è presentato in conferenza stampa presentandosi ai media e tifosi. Queste le parole su Cristiano Ronaldo e Dybala.

L’ATTACCO E IL RUOLO – «Io mi sento pronto, altrimenti non sarei venuto. C’è tanta scelta in attacco. Io devo lavorare e mettermi al servizio della squadra. Devo aiutare i miei compagni e fare qualsiasi cosa mi chieda l’allenatore. Sono cresciuto molto, devo aspettare la mia opportunità, mettermi al servizio della squadra e sono qui per vincere con la Juventus».