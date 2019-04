Champions, Mou gela la Juve: «Non mi stupirei se venisse eliminata»

Mourinho fa il punto sulla Champions League: per il portoghese Juve e Barça sono le favorite, ma tutto è possibile

Tra Mourinho e la Juventus non corre buon sangue. Gli anni all’Inter hanno creato una rivalità che si è protratta anche quando il portoghese ha lasciato Milano. I siparietti con i tifosi bianconeri nella doppia sfida nei gironi di Champions tra Juve e Manchester, appartengono oramai al folklore di questo sport.

Mou, intervistato da Russia Today, ha detto la sua sulla Champions League: «Barcellona e Juventus partono sicuramente con un leggero vantaggio, ma non mi stupirei se poi venissero eliminate. Come abbiamo visto nel turno precedente, le rimonte non sono mai impossibili. City–Tottenham? Dico che passerà la squadra di Guardiola, anche se non è per nulla scontato. Sarà una partita difficile. E comunque hanno tutte la possibilità di vincere il trofeo al 12,5%».