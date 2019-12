Mourinho esalta il suo portiere: «Gazzaniga? Ha mani magiche» – VIDEO

Josè Mourinho ha esaltato la prestazione del portiere del Tottenham Paulo Gazzaniga. Le sue parole – VIDEO

Josè Mourinho ha pubblicamente ringraziato il suo portiere, Paulo Gazzaniga, nella vittoria degli Spurs contro il Wolverhampton. Queste le parole dello Special One.

«Ha delle mani magiche. È stato importante in quella situazione. Mio padre ha giocato in questo stadio contro il Wolverhampton e mi diceva sempre che un portiere di un Top Club deve essere diverso dagli altri. Non deve fare 10 parate ma una e deve essere magica».