Incredibile: Mourinho via dallo United, già in arrivo il sostituto

Manchester United: José Mourinho ha lasciato il club con effetto immediato, come annunciato direttamente dal club con una nota. Al suo posto in arrivo per il momento Carrick…

José Mourinho a sorpresa ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore del Manchester United: l’incredibile notizia poco fa dall’account Twitter del club inglese come un fulmine a ciel sereno. Non si conoscono al momento ancora approfonditamente i motivi della rottura del portoghese con i Red Devils: arrivato meno di tre anni fa, Mourinho era stato in grado di conquistare un Europa League, anche se negli ultimi mesi la sua gestione (vedasi le continue liti con Paul Pogba, finito addirittura in panchina) aveva deluso parecchio media e tifosi e non aveva soddisfatto in termini di risultati. Già da mesi si vociferafa di un possibile divorzio insomma, ma sicuramente non in questi termini ed anche in queste tempistiche…

Anche la nota dello United non svela molto: «Il Mancheste United annuncia che il manager José Mourinho ha lasciato il club con effetto immediato – si legge nel comunicato inglese – . La società vuole ringraziare José per il periodo trascorso qui e vuole augurargli ogni successo per il futuro. Un nuovo manager fino al termine di questa stagione sarà nominato presto, mentre il club si riserverà di condurre una accurata selezione per la ricerca di un nuovo allenatore a tempo pieno per la prossima». Arriverà dunque un traghettatore che, nello specifico, potrebbe essere l’ex centrocampista e bandiera dello United Michael Carrick, che si era ritirato alla fine della scorsa stagione. Carrick dovrebbe rimanere in sella in realtà solo per le prossime 48 ore, poi verrà presa una decisione definitiva.

