MOVIOLA Fiorentina Juventus: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la terza giornata di Serie A 2019/20: moviola Fiorentina Juventus

(inviato allo Stadio Artemio Franchi) – Il primo anticipo del sabato tra Fiorentina e Juventus in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 15:00 sarà diretto da Irrati, assistito da Preti e Passeri, mentre il quarto uomo sarà Di Bello. Al Var ci saranno invece Mazzoleni e Lo Cicero.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

74′ Bernardeschi a terra – Dribbling in area di rigore dell’ex viola, che finisce giù a seguito di un contatto con Dalbert. Niente rigore per Irrati: decisione corretta, l’intervento non era falloso e il numero 33 si è lasciato cadere troppo facilmente.