MOVIOLA Roma Sassuolo: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: moviola Roma Sassuolo

(inviato allo Stadio Olimpico) – E’ il sig. Chiffi, fischietto della sezione di Padova, l’arbitro designato per Roma-Sassuolo, partita valida per la terza giornata della Serie A 2019/2020. Il direttore di gara è coadiuvato da Peretti e Vivenzi, quarto ufficiale Sacchi. In postazione al Var c’è Giacomelli, Avar invece Tolfo.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Dopo 110 secondi primo episodio da moviola. Kluivert si invola sulla fascia e viene atterrato in area da Peluso, Chiffi indica immediatamente il dischetto e dopo un consulto con il VAR toglie il penalty ai giallorossi.