L’episodio chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Roma Spal

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 41′ Kolarov sgambetta Cionek in area di rigore e per Giua non ci sono dubbi: calcio di rigore per la SPAL, decisione che viene confermata anche dal VAR.

Al 64′ Altro calcio di rigore, questa volta per la Roma. Vicari colpisce da dietro Dzeko che crolla a terra dolorante. Anche in questo caso zero dubbi per Giua e calcio di rigore fischiato per i giallorossi.