MOVIOLA Sassuolo Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: moviola Sassuolo Sampdoria

E’ il sig. Pairetto, fischietto della sezione di Nichelino, l’arbitro designato per Sassuolo-Sampdoria, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2019/2020. Il direttore di gara è coadiuvato da Caliari e Mastrodonato, quarto ufficiale Maggioni. In postazione al Var c’è Chiffi, Avar invece Cecconi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45′ – Espulso Vieira: entrata dura del numero 4 su Federico Peluso e rosso diretto per il giocatore doriano. Il Var conferma la decisione.

67′ – Quagliarella di rigore: fallo di Duncan su Ekdal, Pairetto assegna il calcio di rigore. Dal dischetto il numero 27 spiazza Consigli.