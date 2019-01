Moviola e Var Juventus-Chievo: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Juventus-Chievo: gli episodi arbitrali della gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ricevono la squadra veronese per la prima giornata del girone di ritorno; Juventus reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan e prima in classifica con 53 punti, unica squadra ancora imbattuta in campionato. Chievo ultimo con 8 punti (penalizzato di 3). A dirigere la partita è l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì; gli assistenti sono Di Vuolo e Rocca, il quarto uomo è Pezzuto. Al Var, Calvarese e Posado (Avar). Piccinini, alla quarta direzione di una gara di Serie A, non ha mai diretto la Juventus fin qui; un precedente invece per il Chievo: nello scorso ottobre, sconfitta clivense a Cagliari col risultato di 2-1. Ecco gli episodi arbitrali di Juventus-Chievo:

Prima del vantaggio firmato Douglas Costa c’è stato un silent check per un contatto sospetto Meggiorini-Ronaldo all’interno dell’area di rigore clivense. Il gioco riparte con un rinvio dal fondo.

Al 6′ della ripresa, l’arbitro Piccinini assegna un calcio di rigore alla Juventus per fallo di mano di Bani su tiro di Douglas Costa.