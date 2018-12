Moviola e Var Juventus-Inter: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Juventus-Inter, gli episodi arbitrali della partita valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano i bianconeri, primi in classifica con 40 punti e ancora imbattuti in campionato, e i nerazzurri, terzi con 29. A dirigere la gara è l’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia; Meli e Passeri sono gli assistenti, Doveri il quarto uomo. Al Var ci sono Guida e Carbone (Avar).

Irrati è alla prima direzione del Derby d’Italia; in carriera ha arbitrato 9 volte sia la Juventus (8 vittorie bianconere, 1 pareggi e 0 sconfitte) che l’Inter (6 successi nerazzurri, 0 pareggi e 3 sconfitte). Ecco gli episodi arbitrali più discussi di Juventus-Inter:

Al minuto 6′ Irrati ammonisce Pjanic per un fallo su Joao Mario, che stava facendo ripartire l’Inter. Il contatto c’è, ma l’ammonizione sembra essere eccessiva per il tipo di fallo commesso.

Al minuto 14′ Brozovic atterra Dybala. Pubblico che chiede a gran voce l’ammonizione, ma Irrati è bravo nella lettura, perché non ci sono gli estremi per il fallo tattico.

Al minuto 15′ duro intervento di Matuidi su Gagliardini; Irrati grazia il francese.

Al minuto 40′ Irrati ferma il gioco per l’intervento di Bentancur su Icardi, scatenando le proteste dei bianconeri. Ma il fallo c’è, ottimo lavoro del direttore di gara fin qui, che sta gestendo bene il match.

Al minuto 45′ Cancelo regala una punizione all’Inter per fallo su Politano. Posizione molto interessante, ma niente giallo.