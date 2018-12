Moviola e Var Lazio-Torino: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Lazio-Torino: gli episodi arbitrali della partita valida per il 19° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di simone Inzaghi riceve quella di Walter Mazzarri nell’ultimo giornata d’andata del campionato; biancocelesti quarti in classifica con 31 punti e reduci dalla vittoria di Bologna, granata ottavi con 26 e provenienti dal successo interno sull’Empoli. A dirigere la sfida è l’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia; gli assistenti sono Peretti e Schenone, il quarto uomo è Nasca. Al Var c’è Orsato con Costanzo (Avar).

Irrati ha già diretto la sfida tra Lazio e Torino in un’altra occasione: nella 35esima giornata dellio scorso campionato, a Torino, quando i biancocelesti ebbero la meglio sui granata col risultato di 1-0.

Al 3′ minuto di recupero del primo tempo, l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, viene atterrato in area di rigore dal 77 della Lazio, Marusic. Secondo Irrati non ci sono dubbi ed è calcio di rigore. Anche tramite silent check, la decisione viene confermata. Rimangono però i dubbi in quanto Belotti sembra accentuare la caduta in area.

Al 15′ Massimiliano Irrati mostra il giallo per Koffi Djidji che non ha nulla di cui meravigliarsi, l’entrata è stata davvero troppo decisa!