Moviola e Var Roma-Torino: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Roma-Torino: gli episodi arbitrali della gara valida per il 20° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Eusebio Di Francesco riceve i granata di Walter Mazzarri per la prima giornata del girone di ritorno; è sfida per l’Europa, con i giallorossi sesti in classifica a 30 punti e il Torino poco dietro a 27. A dirigere la gara è l’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste; gli assistenti sono Meli e Del Giovane, il quarto uomo è Maresca. Al Var ci sono Irrati e Schenone (Avar). Giacomelli non ha mai diretto il confronto tra giallorossi e granata: 13 i precedenti per la Roma (7 vittorie e 4 pareggi), 15 per il Torino (6 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte).

Al 32′ pt l’arbitro fischia un rigore solare ai danni del Torino. El Shaarawy penetra in area di rigore dopo un bel filtrante di Karsdorp e brucia Sirigu allungandosi il pallone. Il portiere granata travolge l’ala giallorossa, e il fallo gli costa il penalty. I giocatori della Roma chiedono a gran voce un cartellino, ma Giacomelli è irremovibile e concede soltanto il tiro dagli undici metri.

Momento di disordine nella ripresa. Il gioco viene interrotto al 16′ st per un fallo di Tomas Rincon ai danni di Nicolò Zaniolo. Tra i due si scatena un battibecco, che poi viene risolto dall’intervento del direttore di gara. Un minuto dopo il venezuelano è vittima di una trattenuta irregolare da parte di Justin Kluivert, che viene giustamente ammonito.

Al 21′ st la Roma reclama un rigore abbastanza vistoso per un tocco con il braccio di Lyanco in area, a seguito di una torre di Edin Dzeko. Nonostante le reiterate proteste, l’arbitro Giacomelli non cambia idea, sostenendo che si è trattato di un tocco con la spalla.

Al 30′ st il direttore di gara si consulta più volte con il VAR per avere le idee più chiare su un sospetto contatto nell’area di rigore della Roma. Nulla di fatto, però: l’arbitro non ottiene riscontri di irregolarità e fa riprendere il gioco.