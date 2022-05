Moviola Venezia Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Venezia Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Venezia e Bologna, valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marinelli.

17′ RIGORE VENEZIA – Incursione centrale di Haps che si allunga la palla sull’uscita di Skorupski e viene steso dal portiere polacco. Tante le proteste, ma il replay non lascia dubbi: il fallo è netto e il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli è sacrosanto.

78′ RIGORE VENEZIA – L’arbitro Livio Marinelli ha concesso un rigore inesistente al Venezia per un presunto fallo di Medel su Aramu in area: fallo che in realtà, da replay, non c’è. L’ex Milan prende prima il pallone, poi tocca anche l’avversario ma il contatto è in ogni caso minimo e successivo a quello con la palla. Il Var richiama il direttore di gara al monitor: lungo check, nonostante l’episodio sia chiaro: non c’è rigore, non c’è fallo. Ma l’arbitro conferma anche dopo il controllo al monitor.

