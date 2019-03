Mughini ironico su Wanda Nara: «Se Hitler la incontrasse di notte…»

Giampiero Mughini ha parlato della polemica tra Icardi-Wanda Nara e Inter durante la trasmissione serale della D’Urso

Sul caso Icardi-Wanda Nara e sui dissidi con l’Inter è intervenuto Giampiero Mughini nel corso della trasmissione ‘Live! Non è la D’Urso‘ in onda su Canale 5 rilasciando alcune dichiarazioni che faranno discutere: «Nelle famiglie è sempre difficile, specialmente in un caso come questo dove il fratello (con riferimento al bomber argentino ndr) in questione ha un fulgore eccezionale e vive con una donna risoluta».

Dopo queste parole, Mughini ha poi fatto una battuta sulla avvenente moglie di Icardi che ha conosciuto personalmente durante le sue frequentazioni con il salotto della trasmissione Tiki Taka: «Se Hitler incontrasse Wanda di notte, se la farebbe addosso dalla paura».