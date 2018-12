Munir a costo zero: Roma e Napoli ci provano

Munir El Haddadi può lasciare il Barcellona a parametro zero. Tanti club sulle sue tracce: ci sono anche Roma e Napoli

Sirene di mercato per Munir El Haddadi. L’attaccante, classe 1995, potrebbe cambiare aria al termine della stagione. Il calciatore ha giocato soltanto 392 minuti in stagione, di cui 180 in Coppa del Re. L’esterno d’attacco classe ’95, chiuso dai grandi attaccanti del Barcellona, potrebbe lasciare il suo attuale club a parametro zero. Secondo il Mundo Deportivo, sul giocatore ci sono numerosi club.

In questo momento, il rinnovo appare molto complicato. L’attaccante classe ’95 del Barcellona in scadenza al 30 giugno 2019 è seguito da tantissimi club: Celta Vigo, Betis, Schalke 04, Marsiglia, Alaves e West Ham sono sulle sue tracce ma il suo futuro potrebbe essere in Italia. Anche due club italiani, Roma e Napoli, hanno chiesto informazioni e hanno avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. Munir è pronto a lasciare il Barça a costo zero: Napoli e Roma sulle sue tracce.