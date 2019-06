Muriel Atalanta: come Gasperini può utilizzare il colombiano

Luis Muriel è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ex giocatore del Siviglia dà tante soluzioni tattiche a Gasperini

Per un’Atalanta formato Champions, l’acquisto di Luis Muriel è un primo importante colpo per aumentare la qualità e la quantità a disposizione di Gasperini. Il colombiano sembra possedere l’esplosività tanto cara al tecnico grugliaschese. Sia difensivamente che offensivamente.

Sarà interessante vedere se sarà utilizzato soprattutto come arma a gara in corso, o se invece Gasperini troverà il modo di far coesistere lui e Zapata, rinunciando a fantasia sulla trequarti (dovendo lasciare fuori uno tra Gomez e Ilicic)