Muriel svela: «Sì, mi voleva il Milan ma avevo dato la mia parola alla Fiorentina»

Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi ai suoi nuovi tifosi

Parla Luis Muriel. L’attaccante della Fiorentina, che si è presentato in campo con una tripletta in amichevole, si è presentato ai suoi nuovi tifosi parlando così in conferenza stampa: «Sì, mi aveva cercato anche il Milan ma avevo dato la mia parola e non sono tornato sui miei passi. Ho continuato a pensare che la Fiorentina fosse il posto giusto per me. Ho lavorato tanto per venire qui e sono contento. Il miglior Muriel? Penso che l’abbiate visto a Udine e alla Samp, quando giocavo con gente come Di Natale e Quagliarella. Mi hanno aiutato a rendere tanto».

Prosegue l’attaccante colombiano, colpo di mercato dei viola: «Sono in un momento importante della mia carriera. Arrivo qui con tante speranze e dopo tante esperienze. Sto bene e penso se ne siano accorti tutti. Di me si dice che non sto bene quando le cose non vanno bene, che è diverso. Ho dimostrato di essere in condizione, tanto negli allenamenti quando in amichevole. Io al posto di Simeone o in coppia con lui? Tutte e due sono ottime soluzioni perché posso ricoprire ogni ruolo in attacco. Paragone con Ronaldo? E’ sempre stato uno stimolo, vuol dire che qualcosa di buono ho fatto. Cuadrado? L’ho sentito e ha giocato un ruolo importante nel mio trasferimento alla Fiorentina».