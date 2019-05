Il Milan ha messo gli occhi su Mustafi. L’Arsenal vuole vendere il difensore tedesco, i rossoneri ci fanno un pensierino

Il Milan cerca rinforzi in difesa. Il prossimo colpo per i rossoneri potrebbe arrivare dalla Premier League. Caldara non è ancora al 100% causa un nuovo infortunio che lo costringerà a stare fermo per diversi mesi, Zapata dovrebbe andare via così come Abate. I rossoneri hanno bisogno di un centrale e secondo Tuttosport il nuovo rinforzo potrebbe essere Mustafi.

L’ex difensore della Sampdoria, ora all’Arsenal, potrebbe lasciare i Gunners. Il giocatore non ha convinto e i tifosi hanno chiesto a gran voce la sua cessione. I londinesi non possono svenderlo, dopo averlo pagato 40 milioni nel 2016 ma 20 milioni potrebbero anche bastare. Il tedesco può giocare da centrale ma anche da terzino destro.