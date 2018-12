Nainggolan e la passione per il gioco d’azzardo: clonato un assegno per il casinò

Truffa ai danni di Radja Nainggolan che ha fatto emergere il vizio del gioco per il centrocampista belga dell’Inter

Radja Nainggolan non sta vivendo un momento particolarmente brillante, in campo e fuori. In campo non ha reso secondo le aspettative e fuori, a leggere le ultime cronache extra-sportive, il calciatore dell’Inter non è messo comunque bene ed è stato derubato da una banda specializzata nella clonazione dei libretti degli assegni. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Ninja è stato vittima di una truffa che gli è costata un bel po’ di soldi ma, ‘grazie’ alle indagini si è scoperto il vizio del gioco per il giocatore interista: al belga sono stati rubati i codici di alcuni suoi libretti degli assegni e attraverso questo “gioco” prelevati 150 mila euro dai suoi conti nella banca Mediolanum.

La denuncia della truffa è avvenuta qualche settimana fa a Milano, dopo la scoperta del buco e i malviventi avrebbero base a Roma. L’indagine, che avrebbe coinvolto tante altre persone e sarebbe stata portata avanti da una banda di professionisti con base a Roma, è adesso nelle mani della procura di Velletri. Il Ninja, nel mese di agosto, prima dell’inizio del campionato, sarebbe andato a giocare a Montecarlo e le puntate ai tavoli del casinò del Principato non sarebbero andate nel migliore dei modi tanto da registrare una perdita da 150 mila euro. Ma le serate negative di Nainggolan a Montecarlo, pare, siano state molte.