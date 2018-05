Non un buon momento per Nainggolan: il centrocampista è stato escluso dal Belgio e non giocherà i Mondiali, adesso il giocatore della Roma si sfoga

Radja Nainggolan non ha preso benissimo l’esclusione dalla rosa del Belgio. Non andrà ai Mondiali e così, per la seconda volta in quattro anni, la sua nazionale farà a meno del giocatore della Roma per la Coppa del Mondo. Una scelta discutibile quella di Roberto Martinez, ct dei Diavoli Rossi, che ha suscitato le lamentele di tantissimi tifosi della nazionale. Lo stesso Ninja non ci crede e prova a scherzarci su, anche se la delusione per il taglio è davvero alta. Avrebbe voluto rappresentare i colori della sua nazione in Russia, invece dovrà vedersi i Mondiali da casa. Ha già dato l’addio al Belgio, ma ora ha scelto di rincarare la dose.

«Ne ho abbastanza, ormai dico addio alla Nazionale. Non continuerò a combattere. Avevo già pianificato di fermarmi se non mi avessero fatto andare al Mondiale. L’hanno scorso avevo già paventato questa ipotesi ma speravo di poter andare a giocare il Mondiale. Era un mio sogno da bambino e ora mi è stato portato via, ma me lo meritavo. Non riesco a capire i motivi dell’esclusione. Ora sono nel Guinness dei primati per essere l’unico giocatore a cui non è stato permesso di andare al Mondiale per due volte di fila. Meritavo di esserci, è triste. Cerco di riderci su» ha detto a HLN.