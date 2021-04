Nainggolan: «Dobbiamo fare punti e basta, vogliamo salvarci»

Radja Nainggolan ci mette la faccia: il centrocampista ha parlato al termine della gara persa contro il Verona questo pomeriggio

Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole del centrocampista belga al termine della gara persa contro il Verona questo pomeriggio

MANCANZE – «Onestamente a livello di gioco non dobbiamo essere belli ma dobbiamo fare punti e basta. Questa era una partita giocata per salvarsi, poi con un tiro da fuori area sono andati in vantaggio ma non hanno creato tanto. Siamo stati noi a spingere ma alla fine abbiamo subito la seconda rete. Noi abbiamo avuto cinque chiare occasioni da gol ma non ne abbiamo fatto uno, loro ne hanno avute tre e l’hanno fatto. Come mai? Succede, che posso rispondere. Le occasioni le creiamo, loro dopo il vantaggio si sono chiusi dietro, il 2-0 alla fine non mi interessa perché perdere di uno o due gol cambia poco».

SALVEZZA – «Le partite che restano sono poche, i punti sono quelli. Vogliamo salvarci, il gruppo è unito ma non è così facile salvarsi, mancano 9 partite e la prossima è l’Inter. Dobbiamo ritornare a fare punti. Responsabile? Io sono a disposizione dell’allenatore, oggi ho giocato davanti alla difesa, la gente mi critica perché devo fare gol ma si gioca in undici, si vince in undici e si perde in undici. Le critiche le prendo visti i risultati ma qualsiasi intenditore di calcio sa che giocando davanti alla difesa è difficile farsi vedere davanti».

RUOLO – «Nel 3-5-2 è difficile però direi la mezzala è più dispendioso ma non è un problema. Il mio ruolo è il trequartista ma nel 3-5-2 non c’è».

INTER – «Partita difficile ma dobbiamo andare là convinti perché possono anche distruggerci. Credo nella salvezza, i miei compagni ci credono, dobbiamo fare punti. Non importa come».