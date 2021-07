Nandez Inter, maxi scambio con il Cagliari? Lo scenario

L’Inter pensa ad un maxi scambio con il Cagliari: oltre a Nainggolan, anche Agoume sul piatto per Nandez. Le ultime

Grandi manovre sull’asse Inter-Cagliari. Non solo Nainggolan, con le parti ancora alla ricerca dell’intensa definitiva per il ritorno in Sardegna del centrocampista belga.

L’Inter punta anche Nandez come scrive La Gazzetta dello Sport, con il centrocampista uruguaiano che piace alla dirigenza e ad Inzaghi per la sua duttilità in campo. Il giocatore ha una clausola di 36 milioni di euro, con l’Inter che può inserire nella trattativa il cartellino di Agoume oltre a Nainggolan. I nerazzurri contribuirebbero all’ingaggio del belga e punterebbero su una formula creativa: prestito con obbligo di riscatto o ad una rateizzazione. In questo caso le chances per arrivare a Nandez sarebbero maggiori. Il primo a fare il percorso inverso potrebbe essere però Dalbert, ad un passo dalla formazione sarda.