Napoli, alla scoperta di Maxi Lovera del Rosario Central

Secondo il Corsport il Napoli avrebbe in pugno Maxi Lovera del Rosario Central. Dall’Argentina poche conferme, intanto conosciamolo meglio

Classe ’99, un buon destro, tanto talento e soprattutto strepitosa velocità: questo è Maxi Lovera, fantasista argentino del Rosario Central, secondo il CorSport nel mirino del Napoli. Dall’Argentina non arrivano in realtà grandi conferme, ma ovviamente si tratta di un’operazione che il Napoli non farebbe fatica a portare al termine qualora lo volesse, dal momento che per acquistarlo occorrono appena 8 milioni di dollari.

Esterno offensivo brevilineo di 170 cm, che può giocare sia a destra che a sinistra e che è adattabile come seconda punta, a soli 20 anni Lovera ha già giocato più di 50 partite in Primera Division, debuttando con la maglia del Central nel dicembre del 2016 e sorprendendo tutti già alla sua terza apparizione contro il Lanus, quando segnò il suo primo gol da professionista dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. In patria il ragazzo è considerato un talento di grande prospettiva, destinato al calcio europeo. Sorprende però che il suo nome non fosse tra i convocati del CT Bautista per il recente mondiale under 20. Dall’entourage del ragazzo filtrano smentite, ma va detto che il giocatore è rappresentato in Italia da uno degli agenti più importanti del nostro panorama e che potrebbe essere stato lui ad avviare l’operazione con Giuntoli.