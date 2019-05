Il Napoli è vicino ad Augustin Almendra, giovane talento del Boca Juniors. Il club di De Laurentiis può chiudere a breve

Obiettivo Augustin Almendra per il Napoli. Il club azzurro ha posato gli occhi sul giovane centrocampista di 19 anni di proprietà del Boca Juniors ed è pronto a tutto pur di portarlo alla corte di Carlo Ancelotti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in Argentina c’è un emissario di Giuntoli che sta pressando il Boca Juniors. Ci sarebbe stato anche un incontro con il presidente Angelici in cui il club italiano ha confermato l’interesse per il talento argentino. Il Napoli è pronto a investire 25 milioni di euro.