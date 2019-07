Napoli, Ancelotti: «Ecco perchè Insigne è il capitano»

Napoli, Ancelotti parla dell’importanza della fascia di capitano e del perchè sia stata assegnata ad Insigne dopo la cessione di Hamsik

Il Napoli è in ritiro a Dimaro, dove sta andando in scena un botta e risposta con i tifosi, trasmesso da Sky Sport. Ecco le parole di Ancelotti sulla fascia da capitano ad Insigne: «Perchè l’abbiamo data a lui?».

«Quando è andato via ad Hamsik era lui quello con più presenze, ma essere il capitano vuol dire rappresentare la società anche fuori dal campo. Per me non ha tanta importanza».